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Mevlid Kandili

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

08.11.2019 12:10 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:10 Mevlid Kandili
Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Demirbaş, mesajında, Mevlid Kandilinin tüm İslam Alemine ve Çubuklu hemşehrilerine sağlık, mutluluk ve refah getirmesini diledi.
Hazreti Muhammed'i sevmenin ve onu anlamanın tüm insanlığın problemlerini çözeceğini vurgulayan Demirbaş, şunları kaydetti:
"Hazreti Peygamber bütün insanlık için bir yol gösterici, ilahi bir nur, sönmeyen bir kandildir. Onun doğumu insanlık tarihinin en önemli hadiselerinden biridir. Çünkü Yüce Allah onu bütün alemlere rahmet olarak göndermiştir. İslam dini bir ahlak dini olarak insanlığı kurtuluşa ve hidayete davet etmektedir. Tüm insanlığa örnek olarak gönderilen, karanlıkları aydınlığa dönüştüren Peygamberimizi sevmek, onu gereği gibi anlamak, manevi mirasına sahip çıkmak ve tavsiyelerine göre hareket etmekle olur."

Mevlid Kandili, Baki Demirbaş, Çubuk, Güncel

Kaynak: AA

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