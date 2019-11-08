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Mevlid Kandili dualarla idrak edildi

Mevlid Kandili programı Camiye gelen vatandaşlar Vatandaşların namaz kılması İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın vaazından görüntü Adıyamanlılar, Mevlid Kandili dolayısıyla camileri doldurdu.

08.11.2019 21:21 | Son Güncelleme: 08.11.2019 21:24
Mevlid Kandili programı
Camiye gelen vatandaşlar
Vatandaşların namaz kılması
İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın vaazından görüntü Adıyamanlılar, Mevlid Kandili dolayısıyla camileri doldurdu.
Kandil dolayısıyla Ulu Cami ve Yeni Pınar camilerinin de aralarında bulunduğu birçok camiyi dolduran vatandaşlar, okunan Mevlid-i Şerif'i dinledi ve dua etti.
Ulu Cami'de programa katılan İl Müftüsü Mehmet Taşcı, Müslümanların Hazreti Muhammed'i örnek alması gerektiğini hatırlattı.
Mevlid Kandili programı, Müftü Taşcı'nın yaptığı duanın ardından yatsı namazının kılınmasıyla sona erdi.
Mevlid Kandili dualarla idrak edildi

Kandil Dağı, Güncel

Kaynak: AA


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