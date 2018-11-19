Mevlid Kandili - Mardin/adıyaman/şırnak/

MARDİNFuat Yağcı Camii'den detaylarVatandaşların namaz kılması ve dua etmesiVatandaşlara kandil simidi ve aşure ikram edilmesiADIYAMANUlu Cami'dekandil programından görüntülerNamaz kılan, dua eden vatandaşlar ŞIRNAK Yeni Mahalle
'deki Geylani Camisi'nde kandil programından görüntülerVatandaşların camide dua etmesiSİİRTNamaz kılan cemaatİlahi okuyan çocuklar
Mevlit Kandili coşkusu
Adıyaman
Adıyaman'da kandil dolayısıyla Ulu Cami'de program düzenlendi.
Akşam saatlerinde camileri dolduran vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'i dinleyip dua etti.
İl Müftüsü Mehmet Taşcı tarafından kılınan yatsı namazının ardından vatandaşlar dua etti.
Namaz sonrası caminin avlusunda vatandaşlara lokum ikram edildi.
Şırnak
Şırnak'ta terör örgütü PKK
mensuplarının saldırıları sonucu kullanılamaz hale getirilen, ardından yürütülen çalışmaların ardından yeniden ibadete açılan Yeni Mahalle'deki Geylani Camisi'nde program düzenlendi.
Yatsı namazı öncesi İl Müftü Yardımcısı Selahattin Özçelik, kandil gecelerinin önemine işaret ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Hz. Muhammed'in dünyaya teşrifinin 1447. yıl dönümünü idrak etmenin mutluluğunu yaşadığını kaydeden Özçelik, dini duyguların yoğunluk kazandığı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruk noktaya ulaştığı kandil günlerinde yapılan ibadetlerin makbul olduğunu söyledi.
Cami çıkışında cemaate mevlit şekeri dağıtıldı.
Mardin
Mardin'in merkez Artuklu
ilçesinde Ulu Cami, Fuat Yağcı ve Şakir Nuhoğlu
camilerinde program düzenlendi.
Fuat Yağcı Camisi'nde yatsı namazına müteakip tilavet ile başlayan programda din görevlileri Mevlit Kandili ve önemi konusunda vaaz verdi.
İl Müftüsü İsmail Çiçek'in de katıldığı programın ardından görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi
ekipleri vatandaşlara kandil simidi ve aşure dağıttı.
Siirt
Siirt'te vatandaşlar, Hazreti Muhammed
'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan kandil dolayısıyla camileri doldurdu.
Kentte Ensar, Ulu, Ebul Vefa, Abdulhakim Sancak Çarşı ve Yeni Mahalle camilerinde Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlenen programlara katılan vatandaşlar namaz kıldı, dua etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftülüğü görevlilerince mevlit ile Türkçe, Kürtçe ve Arapça ilahiler okundu.katıldığı program sonrası vatandaşlara simit dağıtıldı.
Mardin,Adıyaman,Kandil Dağı
19 Kasım 2018 Pazartesi 22:37