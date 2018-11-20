Mevlid Kandili'nde 2 Bin Kutu Kandil Simidi Dağıtıldı

Tekirdağ Süleymanpaşa
Belediyesi, Mevlid Kandili
dolayısıyla Köprübaşı
mevkisinde kandil simidi dağıttı.
Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
ekipleri tarafından gerçekleştirilen dağıtımda 2 bin kutu kandil simidi vatandaşlara ikram edilerek kandilleri kutlandı.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat
, "Mevlid Kandili dolayısıyla kandil simidi dağıtımı gerçekleştirdik. Bu mübarek günde vatandaşlarımızla bir arada olabildiğimiz için mutluyuz. Tüm vatandaşlarımın Mevlid Kandillerini kutluyorum" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ
Tekirdağ,Süleymanpaşa,Kandil Dağı