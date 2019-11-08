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Mevlid Kandili'nde Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi

Mevlid Kandili'nde Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgiKARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Hazreti Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i Mevlit Kandili dolayısıyla büyük bir ilgi gördü.

08.11.2019 20:52 | Son Güncelleme: 08.11.2019 20:54
Mevlid Kandili'nde Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi
KARS - Kars'ın ilçesinde Hazreti Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i Mevlit Kandili dolayısıyla büyük bir ilgi gördü.
Sarıkamış Merkez Camisi'nde sergilenen Hazreti Muhammed'in Sakal-ı Şerif'ine kandil dolayısıyla büyük bir ilgi gösteren ziyaretçiler, adeta izdihama neden oldu. Ziyaret esnasında duygulu anlar yaşanırken, Sakal-ı Şerif'i gören ziyaretçiler gözyaşları eşliğinde dua etti. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrif ettiği günde Sakal-ı Şerif'i görmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren vatandaşlar, tüm İslam aleminin kandilini kutladı.
Sakal-ı Şerif'i görmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Zülküf Koçak, "Cenab-ı Allah tüm Müslümanları Hz. Muhammed'in yolundan ayırmasın. Sakal-ı Şerif'i gördük çok mutlu olduk. İki cihan serverimizin dünyaya geldiği gün Mevlit kandilidir" dedi.
Mevlid Kandili'nde Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi

Mevlid Kandili, Hz.Muhammed, Sarıkamış, Genel

Kaynak: İHA


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