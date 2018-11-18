Mevlid Kandili'ne Doğru

Sakarya
İl Müftüsü İhsan Açık, Mevlid Kandili
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Açık, mesajında, Hicri 1440 yılının Rebi'ul Evvel ayının 11'ini 12'sine bağlayan pazartesi gecesi, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed
'in dünyayı şereflendirdikleri Mevlid Kandili'ni idrak edeceklerini anımsattı.
Son Peygamber Hazreti Muhammed'in evrensel mesajlarına ve getirdiği ilkelere bugün çok muhtaç olunduğunun aşikar olduğunu belirten Açık, "O'nun gençliği de ve peygamberlik dönemi de bütün insanlar için en güzel örnektir. O'nu örnek almak, bize bıraktığı Kur'an ve sünnet gibi iki emanetin ilkelerine göre hareket etmekle mümkün olacaktır. Ferdi ve toplumsal problemlerin çözümünü başka yerlerde aramak boş yere mesai tüketmekten öteye geçmeyecektir." ifadelerini kullandı.
İhsan Açık, İslam dininin güzelliklerinin toplum içinde inşa edilmesinde en büyük payın gençlere ait olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Hazreti Peygamber İslam'ı tebliğ ederken, toplumun yeniliğe açık, idealist ve enerjik kesimini oluşturan o güzide gençlerden büyük ölçüde destek almıştır. Peygamber Efendimiz, 'Size hayırlı gençleri tavsiye ederim. Çünkü onların kalbi daha incedir. Allah beni doğrulukla ve müsamahayla gönderdi. Bana gençler yanaştı, ihtiyarlar bana muhalefet etti.' buyurarak ilgimizi, alakamızı gençlere yönlendirmemiz konusunda bizlere işarette bulunmuştur. Zira içinde bulunduğumuz İslam nimetini miras olarak bizlere bırakan, o günün genç sahabelerinin azim ve gayretidir. Henüz 17 yaşında iken Efendimize yar olan Erkam b. Ebi'l-Erkam'ın Mekke
'deki evini Peygamberimize tahsis etmesi, o genç sahabenin bu davaya canı ve malıyla destek vererek İslam'ın inşasında çalışması hepimizi düşündürmelidir.
Kurduğu dostluklarla ashabına örnek olan Efendimizi bize tanıtan Kur'an, O'nun hayatını 'yaşanabilir en güzel model' olarak takdim etmekte ve bizden kendisini örnek almamızı istemektedir. Kur'an'da Allah'ın sevgisine mazhar olmanın Hazreti Peygamber'e tabi olmaktan geçtiğinin vurgulanması, O'nun inananlar tarafından her zaman ve zeminde örnek alınması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu ahlaki değerleri fark etmek ve onları hayat tarzı haline getirebilmek hepimizin temel hedefi olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Sakaryalı hemşehrilerimiz başta olmak üzere tüm İslam aleminin Mevlid Kandili'ni ve Mevlid-i Nebi haftalarını tebrik eder, bütün kardeşlerimize ahlakı Kur'an olan Hazreti Muhammed'in örnekliğinde güzel bir hayat yaşamalarını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim."
Sakarya,Mevlid Kandili
18 Kasım 2018 Pazar 11:49