Mevlid Kandili'ne Doğru

18 Kasım 2018 Pazar 16:49



18 Kasım 2018 Pazar 16:49

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Murat Zorluoğlu, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.Vali Zorluoğlu, Mevlid Kandili'ni bir kez daha idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın dünyayı şereflendirdiği Mevlid-i Nebi'nin yıl dönümü dolayısıyla bir kez daha idrak edilecek Mevlid Kandili vesilesiyle, kendisine ümmet olma bahtiyarlığını yaşadığımız, insanlığa yol gösterici ve kurtuluş rehberi olarak gönderilen peygamberimize, ashabına salat ve selam olsun dileklerinde bulunan Zorluoğlu, "Yüce Mevla'mızın rızasını kazanma, dünya ve ahirette huzur ve mutluluğa ulaşma arzusu taşıyan herkes için en müstesna örnek; adalet, cesaret, ahlak, dürüstlük, doğruluk ve sayamayacağımız daha pek çok özelliğiyle kusursuz yaratılan ve bu anlamda müstesna bir rol model olan Peygamber efendimizdir. Cenab-ı Allah'ın, bizleri dünya meşguliyetlerine aldanıp asıl gerçek olan ahiret hayatından uzaklaşmaktan koruması ve Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed'e layık ümmetin birer ferdi olmayı nasip etmesi duasıyla, tüm inananların Mevlid Kandili'ni kutlar, bu güzel gecenin milletimize ve İslam alemine hayırlar getirmesini niyaz ederim." dedi.