Mevlid Kandili Ne Zaman? Mevlid Kandilinde Hangi İbadetler Yapılır? Mevlid Kandilinin Önemi Nedir?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'ın doğumunun seni devriyesi dolayısıyla çeşitli etkinliklerle kutlanan Mevlid kandiline az bir süre kaldı. Peki, 2018 Mevlid Kandili ne zaman, Mevlid Kandilinin anlam ve önemi nedir, Mevlid Kandilinde hangi ibaretler yapılır ve hangi dualar edilir? İşte, Mevlid Kandiline dair her şey..

2018 MEVLİD KANDİLİ 19 KASIM PAZARTESİ GÜNÜ

Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa'nın dünyaya gelişinin yıl dönümü her yıl olduğu gibi bu yıl da ibadetler, dualar ve çeşitli etkinliklerle geçecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 2018 Mevlid Kandili Gecesi, 19 Kasım Pazartesi günü kutlanacak.

MEVLİD KANDİLİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Mevlit Kandili, Hz. Muhammed Mustafa'nın dünyaya gelişinin yıl dönümüdür. Mevlid kandili rebîülevvel ayının on ikinci, Regaib receb ayının ilk cuma, Mi'rac aynı ayın yirmi yedinci, Berat şâban ayının on beşinci, Kadir ise ramazan ayının yirmi yedinci gecesi. Söz konusu rakamlar her zaman geceden sonra gelen güne aittir.

MEVLİD KANDİLİ NEDEN KUTLANIR?

Mevlid kandili Hz. Peygamber'in doğumu sebebiyle kutlanır. Mevlid kutlamalarını ilk gerçekleştiren kişinin Erbil Atabegi Muzafferüddin Kökböri (ö. 629/1232) olduğu kabul edilir. Bu kutlama için toplananlara mevlid kıssaları okumayı ilk başlatan kişinin ise Mısır Çerkez hükümdarlarından biri veya Mısır Fâtımîleri olduğu söylenir (Ca'fer Murtazâ el-Âmilî, s. 20). Makrîzî'nin Fâtımî bayramlarıyla ilgili yazdıkları bu konuda onların önceliğini kanıtlamaktadır.

MEVLİD KANDİLİ'NDE NELER YAPILMALI?

Hz. Muhammed, bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir.Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Ancak bu özel günler müminlerin ibadetlerinde önemli bir yer edinmiştir. Müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…' der." (İbn Mâce, İkâmetü's-Salat, 191) buyurmuştur.

MEVLİD KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Mevlit Kandili'nde kılınması önerilen namazlar vardır. Tesbih Namazı kılınmalı ve Hatm-i Enbiya yapmanız gerekîr. Tesbih namazına şu şekilde niyet edilir: "Yâ Rabbi, niyet eyledim rızâ-yı şerîfin için tesbîh namazına. Yâ Rabbi, bu gece teşrîfleriyle âlemleri nûra gark ettiğin Habîbin, başımızın tâcı Resûl-i Zîşân Efendimiz'in hürmetine ve bu gecedeki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle." Allâhü Ekber, diyerek namaza başlanır.

Namazda Fatiha-i şerifeden sonra zammı sure olarak isten veya bilinen herhangi bir dua okunmalı.

Günahların affına vesîle olan tesbih namazı 4 rekat olarak kılınır. Bu namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir. Tesbih namazında her rekatte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"

MEVLİD KANDİLİ DUALARI NELERDİR?

Mevlid kandilinde edilebilecek bazı dualar vardır. Mevlid Kandili dualarından bazıları şunlardır:

Hatm-i Enbiya yapmak için, önce 1 Fatiha suresi 3 İhlas-ı şerif okunur.

Sonra: "Eûzu billahis-semi?ıl-alimi mineş-şeytanir-racim. Rabbi eûzu bike min hemezatiş-şeyatıyn. Ve eûzu bike rabbi en yahdurûnr." duası okunur

Şu ayet-i celile okunur ve buna göre hareket edilir:

Bismillahir-rahmanir-rahim. Ya eyyühellezine amenusbirû ve sabirû ve rabitû vettekullahe lealleküm tüflihûn. Sadekallahül-azıym.

Daha sonra şu sıraya göre hatme devam edilir:

Bismillahir-rahmanir-rahim. İnnallahe ve melaiketehû yüsallûne alen-nebiy. Ya eyyühellezine amenû sallû aleyhi ve sellimû teslima. Sadekallahül-azıym.

100 kere: Salevat-ı şerife,

500 kere: Rabbena zalemna enfüsena ve in lem tağfir lena ve terhamna lenekûnenne minel-hasirin.

100 kere: Salevat-ı şerife,

100 kere: Salevat-ı şerife,

500 kere: Rabbi enni messeniyed-durru ve ente erhamür-rahimin.

100 kere: Salevat-ı şerife,

100 kere: Salevat-ı şerife,

500 kere: La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez-zalimin.

100 kere: Salevat-ı şerife,

100 kere: Salevat-ı şerife,

500 kere: La havle ve la kuvvete illa billahil-aliyyil-azıym.

100 kere: Salevat-ı şerife, okunur.

BU YILIN TEMASI "PEYGAMBERİMİZ VE GENÇLİK"

Geçtiğimiz yıl yapılan, Diyanet İşleri Başkanlığının yönetmelik değişikliği ile "Kutlu Doğum" haftasının adı "Mevlid-i Nebi" olarak değişmiş, haftanın başlangıcının ise Hicri Takvim'e göre Rebiülevvel ayının 12'nci günü olmasına karar verilmişti. Bu bilgilere göre Mevlid-i Nebi Haftası bu yıl 19 Kasım Pazartesi başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Mevlid-i Nebi haftasında, çeşitli programlar düzenleyecek. Bu yılın Mevlid-i Nebi teması da "Peygamberimiz ve Gençlik" olarak belirlendi.

PEYGAMBERİMİZ VE GENÇLİK SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞECEK

Diyanet İşleri Başkanlığı, toplumun dini, ahlaki ve manevi değerlerini sürekli canlı tutmak, Kur'an, sünnet, akıl ve vicdanın rehberliğinde, din hizmetlerini ve din eğitimini yurt içinde ve yurt dışında toplumun tüm kesimlerine ulaştırmak amacıyla faaliyetler gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda 2018 yılı Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu uluslararası bir sempozyum düzenlenecektir. 17 Kasım Cumartesi günü düzenlenecek Peygamberimiz ve Gençlik sempozyumu saat 18:30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.