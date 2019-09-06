Mevlid nasıl yazılır? TDK'ya göre mevlit mi mevlid mi mevlüt mü mevlüd mü?

Doğum anlamına gelen mevlid kelimesi çok sık kullanılsa da TDK'ya göre nasıl yazılır karıştırabiliyoruz. Mevlit nasıl yazılır? Mevlit mi, mevlid mi mevlüt mevlüd mü? TDK'ya göre mevlid kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

MEVLİT NASIL YAZILIR? MEVLİD Mİ MEVLİT Mİ?

Mevlid nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "mevlit" şeklindedir.

mevlit, -di

Arapça mevlid

1. isim Hz. Muhammed'in doğumunu, hayatını anlatan mesnevi.

2. isim Bu mesnevinin okunduğu dinî tören:

"Daha mevlit bitmeden dört aydır yağmayan yağmur dışarısını sel içinde bıraktı." - Ömer Seyfettin

3. isim, eskimiş Doğma, doğum.

4. isim, eskimiş Doğum yeri, insanın doğduğu yer.