Mevlidi Nebi Yarışmasında Dereceye Giren Öğrencilere Ödül

Üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen Mevlidi Nebi Yarışmasında dereceye giren öğrencileri ödülleri verildi. Diyanet İşleri
Başkanlığının 81 ilde üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen Mevlidi Nebi Yarışmasında dereceye giren öğrencilere İl Müftüsü Mehmet Taşçı
tarafından hediyeleri verildi. Adıyaman Üniversitesi
kampüsünde gerçekleşen ödül töreninde, yarışmaya katılan 155 kişi içerisinde erkeklerde ve bayanlarda ilk 5'e giren öğrencilere ödül verildi. Yarışmanın 1'incileri Umre
ile ödüllendirilirken, erkeklere kitap seti ve gömlek, bayanlara eşarp ve kitap seti hediye edildi.
İl Müftüsü Mehmet Taşçı, yarışmaya katılan tüm öğrencileri kutlayarak, derece yapan öğrencileri tebrik etti. - ADIYAMAN
Diyanet İşleri Başkanlığı, Mehmet Taşçı, Güncel
Kaynak: İHA