Palandöken Belediye Başkanı Orhan
Bulutlar, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bulutlar, mesajında, İslam aleminin sevgi ve rahmet Peygamberi Hazreti Muhammed
'e her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğunu belirtti.
Peygamberimizin dünyaya gelişinin sene-i devriyesini idrak etmenin onuru, gururu ve manevi hazzını yaşadıklarını ifade eden Bulutlar, şunları kaydetti:
"Sevgi ve rahmet Peygamberi Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişi insanlığın kurtuluşuna vesile olmuştur. Peygamberiz bizlere şefkati, vicdanı, affı, sabrı, hoşgörüyü, adaleti ve merhameti öğretti. Bugün insanlık, adalete, şefkate, merhamete, sevgiye, saygıya, sevgi ve rahmet Peygamberi Muhammed'in bizlere öğrettiği tüm değerlere hasret. İslam coğrafyası başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde yaşanan olayların temelinde tüm bu değerlerin eksikliği yatmaktadır. İnsanlık için kurtuluşun reçetesi yine rahmet Peygamberi Hazreti Muhammed'in örnek kişiliğinden geçmektedir."
Bulutlar, kandillerin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, İslam alemine ve tüm insanlığa Mevlit Kandili'nin huzur, mutluluk ve barış getirmesini temenni etti.
Murat Orhan,Palandöken
19 Kasım 2018 Pazartesi 10:18