19 Kasım 2018 Pazartesi 10:52



19 Kasım 2018 Pazartesi 10:52

Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.Çalışkan, mesajında, milletin ve İslam aleminin Mevlit Kandili'ni tebrik etti.Bu mübarek gecede yapılacak duaların, edilecek ibadetlerin hak katında makbul olmasını temenni eden Çalışkan, bu gece, alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed'in dünyaya teşrifinin 1447. sene-i devriyesini idrak ettiklerini kaydetti.Çalışkan, şöyle devam etti:"İslam'ı müjdeleyen sevgili peygamberimiz, insanların en hayırlısıydı, herkesin güvendiği Muhammed-ül Emin'di, Allah'ın insanlar arasından seçtiği doğruluk timsaliydi, güzel ahlakıyla, engin hoşgörüsüyle, adaletiyle, merhametiyle, mütevazılığıyla bütün insanlığa kucak açan örnek bir şahsiyetti. Onun yaşayışı, onun hadis-i şerifleri, onun sünneti sayesinde insanlığın önünde aydınlık bir devir başlamıştır. Bu bakımdan Mevlit Kandili, peygamberimizin yaşayışını, hadis-i şeriflerini, mesajlarını yeniden hatırlamak, yeniden düşünmek ve layıkıyla anlamak için bir fırsattır."