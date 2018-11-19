Aziziye
Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan
, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Orhan mesajında, Hazreti Muhammed
'i anlatan en güzel kavramın rahmet ve merhamet olduğunu ifade etti.
Tüm insanlığın Hazreti Muhammed'in çağlar üstü örnek ve rehberliğine her zamankinden daha fazla muhtaç olduğunu belirten Orhan, şunları kaydetti:
"Resulü Ekrem'in rehberliğini tüm insanlığa tanıtacak olanlar hiç şüphesiz Müslümanlardır. Mevlit Kandili vesilesiyle bir daha hatırlamalıyızki nübüvvetin şifa dağıtan pınarları kıyamete kadar kurumayacaktır. İki cihan güneşi Efendimizin sünneti, cahiliye karanlığında boğulan sahipsiz bir toplumu nasıl ihya ettiyse bugünün insanını da selamete ulaştıracak kudrettedir. Yeter ki bizler, Peygamberimize layık bir ümmet olabilelim."
Hz.Muhammed,Muhammed Cevdet Orhan,Aziziye
19 Kasım 2018 Pazartesi 11:26