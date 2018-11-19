19 Kasım 2018 Pazartesi 13:39



19 Kasım 2018 Pazartesi 13:39

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer ile AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.Ürkmezer, mesajında, alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed'in dünyaya teşriflerinin yıl dönümü olan Mevlit Kandili'ni, bir kez daha birlik ve beraberlik duyguları içerisinde idrak etmenin mutluluğuna eriştiklerini belirtti.Ürkmezer, şunları kaydetti:"Bu gece, duygularında sevgi, şefkat ve merhamet, ilişkilerinde hakkı, doğruyu, güzeli ve vefayı, ibadetlerinde ihlas ve samimiyeti öne çıkararak gönülleri fetheden, Müslümanlar ve bütün insanlık için her bakımdan örnek bir hayat sürerek bize rehber olan sevgili Peygamberimizin hayatını, mesajlarını yeniden hatırlayacağımız, düşüneceğimiz ve insanlığa getirdiği bütün değerleri anlayıp, hayatımızı onun güzel ahlakıyla güzelleştirebileceğimiz bir manevi yenilenme fırsatıdır. Bu kutlu gece vesilesiyle sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'e salat ve selamlarımızı gönderirken, Safranbolulu hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve İslam aleminin Mevlit Kandili'ni tebrik ediyor, bu gecenin bütün Müslümanların dirliğinin, birlik ve beraberliğinin her daim devam etmesine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."- AK Parti Karabük İl Başkanı AltınözAltınöz de mesajında, alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed'in doğumu vesilesiyle kutlanan bir Mevlit Kandili'ne daha kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.Hz. Peygamber'in, yaşayışı, hadisi şerifleri ve sünnetleri sayesinde insanlığın önünde aydınlık bir devir başladığını aktaran Altınöz, şu ifadelere yer verdi:"Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz'in doğumu vesilesiyle kutladığımız bir Mevlit Kandili'ne daha kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın mübarek Mevlit Kandili'ni tebrik ediyor, bu gecenin başta, ilimize, ülkemize, Müslüman alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini yüce Allah'tan diliyorum. Bu geceyi kutlarken peygamberimizi daha iyi anlamak gerekmektedir. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed sadece bir kavme veya millete değil, bütün insanlığa peygamber olarak gönderilmiştir. Ona iman etmenin, onun ümmeti olmanın ve onu sevmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, Mevlit Kandili'nin tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini dilerim."