Bolu
Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz
, Mevlit Kandili dolayısı ile mesaj yayımladı.
Yılmaz, mesajında, alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa
'nın dünyaya gelişinin 1447'nci sene-i devriyesini kutlamanın mutluluğu içerisinde olduklarını, güzel ahlakı, emin karakteri, adaleti, hoşgörüsü ve sevgisiyle tüm insanlığa örnek olan Hz. Muhammed'in yolunun tüm insanlığa örnek olmasını temenni ettiğini kaydetti.
Yılmaz, "Bu mübarek gün, O'nun yaşantısını, hadis-i şeriflerini yeniden hatırlamamıza ve yolumuzu aydınlatmasına vesile olacak bir tazelenme günüdür. Yüce Allah'tan, gönüllerden geçen tüm hayır dualarının kabul olmasını niyaz ediyor, Mevlit Kandili'nin insanlığa sevgi, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.
Muhammed Mustafa,Alaaddin Yılmaz,Bolu
19 Kasım 2018 Pazartesi 15:01