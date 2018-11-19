AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya
, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Özkaya, mesajında, Mevlit Kandilinin, insanlığa hakkı, hakikati, adaleti, merhameti anlatan hukuku, hikmeti ve güzel ahlakı gösteren son peygamber Hazreti Muhammed
'in dünyayı teşrif ettiği gece olduğunu belirtti.
Peygamberimizin dünyaya gelişinin sene-i devriyesini idrak etmenin onur, gurur ve manevi hazzını yaşadıklarını kaydeden Özkaya, şöyle devam etti:
"Sevgi ve rahmet Peygamberi Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişi insanlığın kurtuluşuna vesile olmuştur. Peygamberimiz bizlere şefkati, vicdanı, affı, sabrı, hoşgörüyü, adaleti ve merhameti öğretti. Bugün insanlık, adalete, şefkate, merhamete, sevgiye, saygıya, sevgi ve rahmet Peygamberi Muhammed'in bizlere öğrettiği tüm değerlere hasret. İslam coğrafyası başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde yaşanan olayların temelinde tüm bu değerlerin eksikliği yatmaktadır. İnsanlık için kurtuluşun reçetesi yine rahmet Peygamberi Hazreti Muhammed'in örnek kişiliğinden geçmektedir."
Milletvekili,Afyonkarahisar,Ak Parti
19 Kasım 2018 Pazartesi 15:26