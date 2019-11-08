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Mevlit Kandili

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

08.11.2019 11:54 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:54 Mevlit Kandili
Valisi İbrahim Akın, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Akın, mesajında, alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed'in dünyayı şereflendirdiği gece olan Mevlit Kandili'nin tüm İslam alemince idrak edildiğini belirtti.
Onun doğumunun yüzyıllardan beri coşku ile kutlandığını ifade eden Akın, derin bir sevgi ve özlemle anıldığını vurguladı.
Hazreti Muhammed'in mübarek ruhuna salat ve selam okumanın Müslümanların peygamberlerine olan engin sevgi, saygı ve bağlılığının bir ifadesi olduğuna dikkati çeken Akın, şunları kaydetti:
"Sevgili peygamberimizin insanlığa kattığı güzellikleri görmek, onun her biri öğüt niteliğindeki hadislerine uymak, sünneti üzerine yaşamaya çalışmak dünya ve ahiret mutluluğumuz için anahtar niteliğindedir. Yüce rabbimizin rahmetine ve bağışlamasına ermenin yegane yolu, peygamberimizin bizlere gösterdiği yoldan gitmektir. Bu duygularla; Mevlit Kandili'nin başta Kırşehirli hemşehrilerim olmak üzere bütün İslam alemi için hayırlara vesile olmasını, ülkemize, milletimize ve bütün insanlığa barış, huzur ve saadet getirmesini diliyorum."

Mevlit Kandili, Hz.Muhammed, Kırşehir, Güncel

Kaynak: AA

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