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Mevlit Kandili

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

08.11.2019 12:08 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:08 Mevlit Kandili
Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Zorluoğlu, mesajında, alemlere rahmet olarak dünyaya gelen Hazreti Muhammed Mustafa'nın doğduğu gece olan mübarek Mevlit Kandili'ni idrak etmenin mutluluğu içinde olduğunu belirtti.
Doğumu ile insanlık tarihinin akışını değiştiren Peygamber Efendimiz'in tebliğ ettiği ilahi mesajların insanlık üzerindeki cehalet bulutlarını dağıttığını vurgulayan Zorluoğlu şunları kaydetti:
"Milletimizin ve İslam aleminin Mevlit Kandili'ni tebrik ediyor, bu mübarek gecede yapılacak duaların, edilecek ibadetlerin hak katında makbul olmasını temenni ediyorum. Rabbimden, bu mübarek gece vesilesiyle, İslam dünyasının birliğini, beraberliğini, dayanışmasını güçlendirmesini; tüm insanlığın yürek acılarını ve gözyaşlarını dindirmesini niyaz ediyorum."

Murat Zorluoğlu, Mevlit Kandili, Trabzon, Güncel

Kaynak: AA

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