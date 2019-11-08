TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta ile Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balta, mesajında, iki cihan güneşi sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın dünyayı şereflendirmesinin yıl dönümünde bir Mevlit Kandili'ne daha ulaşmanın huzur ve coşkusunu yaşadığını bildirdi.

Sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın doğumunun alemlere rahmet, tüm insanlığa huzur ve saadet getirdiğini vurgulayan Balta, şunları kaydetti:

"Onun doğumu ile Mekke'nin ufkunda parlayan Nübüvvet nuru ile kalplerimiz münevver olmuş, onun gelişiyle yitirilen insani duygular yeniden kazanılmıştır. O, tüm insanlık için barış elçisi, tüm canlılara karşı rahmet ve şefkat Peygamberidir. O, Allah'ın insanlık aleminde yarattığı en müstesna şahsiyettir. Efendimiz'in bize bıraktığı en önemli miras Kur'an-ı Kerim ve sünnettir. Bu iki miras hem dünyamızı hem ahiretimizi aydınlatacak kutlu iki rehberdir. Bu bakımdan, Mevlit Kandili, peygamberimizin yaşayışını, hadis-i şeriflerini, mesajlarını yeniden hatırlamak, yeniden düşünmek ve layıkıyla anlamak için bir fırsattır. Bu duygu ve düşüncelerle Mevlid-i Nebi'nin kardeşliğimizin güçlenmesine ve insanlığın huzuruna vesile olması dileğiyle, milletimizin ve İslam aleminin Mevlit gecesini ve Mevlid-i Nebi Haftasını tebrik ediyor, Rabbimizden bizleri kulluk ve iyilik üzere daim kılmasını niyaz ediyorum."

Genç ise mesajında, Müslüman aleminin Mevlit Kandili'ni tebrik ederek, alemlere rahmet olarak dünyaya gelen Hazreti Muhammed Mustafa'nın doğum gününü idrak etmenin bir kez daha mutluluk ve sevincini yaşadığını belirtti.

Hazreti Muhammed Mustafa'nın doğumuyla dünyayı şereflendirdiğine işaret eden Genç, şöyle devam etti:

"İnsanlığa anlam katan, ilahi nuruyla yeryüzünde rahmani ufuklar açan, şefkat, merhamet ve sevgi peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa'ya salatü selam olsun. Mevlit Kandili bütün insanlık için huzur, barış, berekete vesile olmasını diliyorum. Yüce dinimiz İslam'ı en veciz şekilde yaşayan ve bize en sarih şekilde tanıtan kutlu Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın doğumu vesilesiyle idrak ettiğimiz Mevlit Kandili'ne ulaşmanın huzurunu, saadetini, sevincini ve heyecanını yaşıyoruz. Bu vesilelerle bütün Müslüman aleminin Mevlit Kandili'ni tebrik ediyor, yüce mevladan kandilimizin hayırlar getirmesini niyaz ediyorum."

Kaynak: AA