Haberler » Güncel » Mevlit Kandili - Haber

Mevlit Kandili

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

08.11.2019 13:18 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:18 Mevlit Kandili
Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Sarı, mesajında, Hazreti Muhammed'in dünya alemini şereflendirdiği müstesna bir günü idrak ettiklerini söyledi.
Hz. Peygamber'in doğumunu anlamaktan asıl gayenin Kur'an'a dayanan yüce ahlakını, insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır, kerem ve cömertliğini anlamak olduğunu ifade eden Başkan Sarı, şunları kaydetti:
"Hazreti Peygamber'in eşsiz hayatının bilinmesi ve örnek alınması, her insanın yegane gayesi ve görevi olmalıdır. Çünkü hayatımız, Allah Resulü'nün sünnetine uygun yaşandığında anlam kazanır. Sevgili Peygamber Efendimizin örnek hayatı ve davranışlarından dürüstlüğü, emaneti korumayı, insan haklarına uymayı, zayıf ve muhtaçlara yardım etmeyi, yetim ve kimsesiz çocuklara kol kanat germeyi, yararlı insan olmayı hayatımız boyunca kendimize prensip edinmeliyiz. Ülkemizin ve milletimizin her zamankinden daha çok birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe ihtiyaç duyduğu bu günlerde mübarek geceleri birer fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı bu manevi günlerde yaşlıların, hastaların, eş-dost ve akrabaların gönüllerini hoş tutmalıyız. Tüm milletimizin ve İslam aleminin Mevlit Kandili'ni en içten dileklerimle kutluyor, ülkemize ve tüm insanlık alemine sağlık ve esenlikler getirmesi temenni ediyorum."

Mevlit Kandili, Mehmet Sarı, Nizip, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:50   Sedanur'un öldürülmesi davasında, 3 sanığın tutukluluğuna devam kararı
15:50   25 yıl ceza aldı, 'Adaletiniz bu mu?' diye bağırdı
15:45   Maskelerini takıp lösemili çocuklara şarkı söylediler
15:50   FETÖ sanığı eski astsubaya etkin pişmanlık indirimi
15:50   Honda Motosiklet Türkiye, yılın "en cool" motosiklet markası seçildi
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
14:48   Erdoğan'ın avukatından "Man Adası" davası açıklaması: Kılıçdaroğlu için verilen tazminat kararı bozulmadı
14:42   İYİ Parti Milletvekili Tatlıoğlu: Berat Albayrak'a bütçe görüşmelerinden el çektirildi
14:40   Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesi Rus lider Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek
14:17   ABD ziyareti öncesi Trump'la konuşan Erdoğan: İyi hazırlık yapıp gideceğiz
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
11:06   Son dakika: Otizmli çocukların yuhalanmasıyla gündeme gelen okulda müdür açığa alındı
09:46   Son dakika: Bakan Pakdemirli: Üreticilere 284 milyon lira destek sağlanacak
11:04   Son dakika: Bakan Pekcan: İhracatçılarımıza yıl sonuna kadar 3,7 milyar lira destek vermeyi öngörüyoruz
8.11.2019 15:51:51