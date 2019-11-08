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Mevlit Kandili

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

08.11.2019 13:58 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:58 Mevlit Kandili
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Büyükakın, mesajında, bütün İslam aleminin Mevlit Kandili'ni kutladı.
Mevlit Kandili'nin tüm insanlığa ve özellikle İslam dünyasına barış, huzur, adalet ve hayırlar getirmesini dileyen Büyükakın, mesajında şunları kaydetti:
"Mevlit Kandili, Yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in, insanlığın yaşadığı en karanlık dönemde doğumuyla dünyayı şereflendirerek, yeni ve mutlu çağın doğmasına vesile olduğu gündür. O'nun örnek hayatı, her Müslüman için alınması gereken derslerle doludur. Bir Müslüman olarak, kendimizi O'nun güzel ahlakıyla donatmalıyız. İşte kandiller bu anlamda bir fırsat ve hatırlatma vesiledir. Mevlit Kandili'nin de ülkemizden başlayarak bütün İslam aleminde ve tüm dünyada şefkat, sevgi, adalet, mutluluk ve huzur ikliminin hakim olmasına vesile olmasını diliyorum."

Tahir Büyükakın, Mevlit Kandili, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

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