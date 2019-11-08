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Mevlit Kandili

İl Müftüsü Mehmet Yaman ve beraberindekiler, Mevlit Kandili dolayısıyla Kırşehir Huzurevin'de yaşlılarla bir araya geldi.

08.11.2019 15:40 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:40 Mevlit Kandili
İl Müftüsü Mehmet Yaman ve beraberindekiler, Mevlit Kandili dolayısıyla Huzurevin'de yaşlılarla bir araya geldi.
Huzurevi sakinlerini ziyaret eden Yaman ve beraberindekiler, yaşlıların kandilini kutladı.
Yaşlılarla bir süre sohbet eden ve onların taleplerini dinleyen Yaman, huzurevinde yaşayan büyüklerin her fırsatta ziyaret edilmesi gerektiğini anımsattı.
Yaman, "Yaşlılarımızın kandilini kutladık, Allah nice kandillere sağlıklı bir şekilde ulaşmayı nasip etsin. Allah devletimize zeval vermesin inşallah, huzur evleri yaşlılarımızın sağlıklı ve huzur içinde yaşayabilecekleri önemli mekanlardan birisidir. Müftülüğümüz görevlileri zaman zaman, huzur evini ziyaret ediyor, mübarek gün ve gecelerde onlarla beraber oluyorlar. Onların her zaman yanındayız, destek olmaya gayret ediyoruz." dedi.
Yaşlılar ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, sık sık ziyaret eden müftülük çalışanlarına teşekkür etti.

Mevlit Kandili, Mehmet Yaman, Kırşehir, Huzur, Güncel

Kaynak: AA

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