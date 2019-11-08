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Mevlit Kandili

Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

08.11.2019 15:44 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:44 Mevlit Kandili
Kaymakamı Emre Yalçın, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kaymakam Yalçın, mesajında, Mevlit Kandili'nin İslam alemine sağlık, mutluluk ve refah getirmesini diledi.
Son peygamber Hazreti Muhammed'in barış, hoşgörü ve kardeşlik dini İslam'ın müjdeleyicisi olduğunu vurgulayan Yalçın, mesajında şu ifadele yer verdi:
"Doğumunun 1448. yıl dönümünü kutladığımız sevgili Peygamberimiz, paylaşmayı, sevgi ve saygıyı, başkalarını da anlamayı ve onlara yardım elini uzatmayı, ben değil biz olmayı, affetmeyi, rahmeti ve merhameti sadece tavsiye etmemiş, aynı zamanda yaşamı boyunca da uygulayarak bizlere örnek olmuştur. Eşitlik, adalet ve kardeşlik kavramları O'nunla birlikte anlamını bulmuştur.
İdrak edeceğimiz Mevlit Kandili, Peygamberimizin verdiği mesajları anlamak, yeniden hatırlamak ve yerine getirip O'nun tüm insanlığı aydınlatan mesajlarından faydalanmamız için bir fırsattır."

Mevlit Kandili, Emre YALÇIN, Malazgirt, Güncel

Kaynak: AA

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