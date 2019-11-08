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Mevlit Kandili

Karabük Valisi Fuat Gürel ve protokol üyeleri, Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

08.11.2019 17:18 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:18 Mevlit Kandili
Valisi Fuat Gürel ve protokol üyeleri, Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Gürel, mesajında, Mevlit Kandili'ni bir kez daha idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Gürel, mesajında şunları kaydetti:

"Kandiller, sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberliğin en güzel yaşandığı, manevi dünyamızın aydınlandığı en özel günlerdendir. Hazreti Peygamberimizin doğduğu bu özel günde yüce yaradandan, af ve merhamet dilerken, insanlarımız arasında sevgi, birlik ve beraberlik bağlarının güçlenmesini temenni ediyorum. Mevlit Kandili'nin tüm Karabüklü vatandaşlarımıza, ülkemize, İslam alemine ve bütün dünyaya huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum."
AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Mescier, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır, MHP Karabük İl Başkanı Adem Kar da Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mevlit Kandili, Hz.Muhammed, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

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