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Mevlit Kandili

Tarihi İzzetpaşa Camisi'nde mevlit programı Camiye gelen vatandaşlar Kur'an-ı Kerim okuyanlar Namaz kılınması Dua edenler İlahi okunması Süt ikramı Elazığ'da vatandaşlar, Hazreti Muhammed'in doğum gününü kutlamak için camilere akın etti.

08.11.2019 21:33 | Son Güncelleme: 08.11.2019 21:37
Tarihi İzzetpaşa Camisi'nde mevlit programı
Camiye gelen vatandaşlar
Kur'an-ı Kerim okuyanlar
Namaz kılınması
Dua edenler
İlahi okunması
Süt ikramı 'da vatandaşlar, Hazreti Muhammed'in doğum gününü kutlamak için camilere akın etti.
İl Müftülüğünce tarihi İzzetpaşa Camisi'nde düzenlenen programa, çok sayıda vatandaş katıldı.
Namaz kılıp dua eden vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim ve ilahiler ile kandilin manevi atmosferini yaşadı.
İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, verdiği vaazda Mevlit Kandili'nin önemine dikkati çekti.
Programında ardından, Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından vatandaşlara sıcak süt ikram edildi.
Mevlit Kandili

Mevlit Kandili, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA
Haber Videosu : Mevlit Kandili


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