Mevlit Kandili Coşkusu

Şanlıurfa
, Malatya
, Kahramanmaraş
, Adıyaman
ve Kilis
'te, Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.
"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da, Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.
Akşam ezanından itibaren Balıklıgöl Yerleşkesi
'ne gelenler, camilerde namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu. Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah
Camisi'nde Türkçe, Kürtçe ve Arapça mevlit okutuldu.
Kentteki camilerin tamamında kandil dolayısıyla programlar düzenlendi.
Ayrıca, çevre il ve ilçelerden gelen çok sayıda vatandaş, kandil dolayısıyla Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makam ve Balıklıgöl'ü ziyaret etti.
Malatya
Malatya'da, Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.
İl Müftülüğü tarafından Mevlit Kandili dolayısıyla tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi'nde program düzenlendi.
Okunan Kuran-ı Kerim ve mevlidin ardından İl Müftüsü Ümit Çimen
, namaz öncesi vaaz verdi.
Çimen, millet olarak Hazreti Muhammed
'e ve yakınlarına sevgi duyduklarını belirterek, "Şu camide bile sorsanız bir çoğunun ismi Mehmet, Muhammed, Ahmet, Mahmut'tur. Hepsi Hazreti Muhammed'in ismidir. Hasan, Hüseyin veya ehlibeyt ismidir. Biz onun adını kahraman ordumuzun her bir neferi için Mehmetçik demişiz." ifadelerini kullandı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından cami avlusunda vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.
Malatya'nın Darende
ilçesinde ise Mevlid Kandili
dolasıyla Somuncu Baba
Külliyesi'nde düzenlenen programa vatandaşlar ilgi gösterdi.
Hulusi Efendi Vakfı tarafından kılınan namazın ardından vatandaşlara Somuncu Baba sebil ekmeği ikram edildi.
Kahramanmaraş'ta tarihi Ulu Cami'de program
Kahramanmaraş'ta Mevlit Kandili dolayısıyla tarihi Ulu Camisini dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim dinleyerek, dua etti.
Yatsı namazı sonrası, bazı camilerde düzenlenen mevlit programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Mevlit programının ardından camilerde vatandaşlara lokum, lokma tatlı ve gül suyu ikram edildi.
Adıyaman
Adıyaman'da kandil dolayısıyla Ulu Cami'de program düzenlendi.
Akşam saatlerinde camileri dolduran vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'i dinleyip dua etti.
İl Müftüsü Mehmet Taşcı tarafından kılınan yatsı namazının ardından vatandaşlar dua etti.
Namaz sonrası caminin avlusunda vatandaşlara lokum ikram edildi.
Kilis
Kilis'te ise vatandaşlar, Kayabaş Camisi'nde gerçekleşen programa katıldı.
Yatsı namazının kılınmasının ardından, camide Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dua edildi.
Cami çıkışında vatandaşlara ikramlar dağıtıldı.
Şanlıurfa,Malatya,Kandil Dağı
19 Kasım 2018 Pazartesi 20:27