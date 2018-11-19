Mevlit Kandili Coşkusu

Bilecik
İl Müftülüğünce Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Hazreti Muhammed
'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili dolayısıyla çok sayıda Bilecikli, Merkez
Şerifpaşa ve Kayıboyu Cami ile diğer camilerde düzenlenen programlara katılarak, dua etti.
Kayıboyu Camisi'ndeki programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunmasının ardından çifte ezan okundu. Şehitler için dualar edildi. Yapılan dualar sırasında birçok vatandaşın duygulandığı ve gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi.
Program sonunda vatandaşlara kandil simidi ile gül suyu ikram edildi.
Merkez,Hz.Muhammed,Bilecik,Kandil Dağı
19 Kasım 2018 Pazartesi 21:53