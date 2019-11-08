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Mevlit Kandili coşkusu

Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te, Mevlit Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

08.11.2019 21:15 | Son Güncelleme: 08.11.2019 21:20
, , Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve 'te, Mevlit Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.
"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da, Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.
Akşam ezanından itibaren Balıklıgöl Yerleşkesi'ne gelen vatandaşlar camilerde namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu. Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde Türkçe, Kürtçe ve Arapça mevlit okutuldu. Kentteki camilerin tamamında kandil dolayısıyla program düzenlendi.
Ayrıca, çevre il ve ilçelerden gelen çok sayıda vatandaş, kandil dolayısıyla Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makam ve Balıklıgöl'ü, Eyyüp Peygamber'in rahatsızlığında çile çektiği mağara ve suyuyla yıkanıp, sağlığına kavuştuğu rivayet edilen "Eyyüp Peygamber Makamı"nı ziyaret etti.
Mevlit Kandili coşkusu

Mevlit Kandili, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Güncel

Kaynak: AA
Haber Videosu : Mevlit Kandili coşkusu


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