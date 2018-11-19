Mevlit Kandili Dualarla İdrak Edildi

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed
'in (s.a.v) dünyaya teşrifinin kutlandığı Mevlit Kandili tüm yurtta huşu içinde eda edildi.
MEVLİT KANDİLİ'NDE VATANDAŞLAR YAĞMURA RAĞMEN EYÜP SULTAN CAMİİ'NE AKIN ETTİ
Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olan Mevlit Kandili nedeniyle vatandaşlar yağmura rağmen Eyüp Sultan Camii
'ne akın etti. Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olan Mevlit Kandili nedeniyle vatandaşlar yağmura rağmen Eyüp Sultan
Camii'ne akın etti. Mevlit Kandili'ni idrak etmek için sadece Türkiye
'den değil yurt dışından da gelen binlerce vatandaş Eyüp Sultan Camii'ni doldurdu. Bazı vatandaşlar cami etrafında lokum ve şeker dağıttı. Öte yandan kimi vatandaşlarda cami içinde yer bulamadığı için yağmura rağmen avluda namaz kıldı.
"BUGÜN EYÜP SULTAN İLÇEMİZDE O GÜZEL VE BÜYÜK SAHABEYİ MİSAFİR EDİYORUZ " Bugün Eyüp Sultan Camii'nde Peygamber Efendimizin doğum gününü idrak etmeye çalışacaklarını belirten İstanbul
İl Müftü
Yardımcısı Ömer Erden, "Aziz milletimizin Mevlit gecesini tebrik ediyor, Mevlid-i Nebi'nin birlik, beraberlik, kardeşlik duygularımızı pekiştirmeye vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Bugün Eyüp Sultan Camii'nde Ebu Eyyüb el-Ensari hazretlerinin misafiri olarak Peygamberimizin doğum gününü idrak etmeye çalışacağız. Peygamberimiz Medine'ye hicret ettiğinde Ebu Eyyüb el-Ensari hazretleri onu misafir etmişti. Bizlerde bugün Eyüp Sultan ilçemizde o güzel ve büyük sahabeyi misafir ediyoruz" diye konuştu. Ablasıyla beraber kandili kutlamak için Almanya
'dan gelen Gülsen Çopur adlı vatandaş, "Biz ablamla birlikte Almanya Dortmund
'dan geliyoruz. Eyüp Sultan çok güzel bir cami. İstanbul'da gezilmesi gereken bir cami olduğu için buraya geldik. Önceden de Sultanahmet
ve Ayasofya
'yı gördük. Bugün de kandile denk geldi. Çok mutlu olduk. İstanbul'a bu ikinci gelişim. 8 sene önce de gelmiştim. Rabbim olmayanlara nasip etsin. Sağlıklı ömürler, bol kazançlar, hastalarımıza şifa versin. Herkesin kandilini kutluyorum. Kandiliniz mübarek olsun" dedi.
"SANKİ BÜTÜN TÜRKİYE BURADAYMIŞ GİBİ HİSSEDİYORUZ " Kandillerde Eyüp Sultan Camii'ne geldiğinde çok yoğun duygular içerisinde olduğunu dile getiren Hacı Ömer Külüm adlı vatandaş ise, "Annemle beraber geldim. Bugünü daha anlamlı geçirmek için Eyüp Sultan Camii'ne geldik. Çok mutlu olduk. Peygamberimizin doğum günü. Yoğun duygular içerisindeyiz. Burası Eyüp Sultan. Bu duyguların en derinden yaşandığı yerler. Ailemle beraber her yıl gelmeye çalışıyorum. Şehir dışından bile gelenler var. Sanki bütün Türkiye buradaymış gibi hissediyoruz. Bütün Müslüman aleminin kandili mübarek olsun" diye konuştu.
SELİMİYE'DE MEVLİT KANDİLİ COŞKUSU Edirne
'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Selimiye Camii
'nde Mevlit Kandili coşkusu yaşandı. Kanuni Sultan Süleyman
'ın oğlu 2. Selim tarafından Mimar Sinan
'a yaptırılan ve Osmanlı döneminin en önemli mimari yapılarından biri olan asırlık cami Selimiye, Mevlit Kandili münasebetiyle Müslümanların akınına uğradı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (s.a.v) dünyaya teşrifinin kutlandığı mübarek Mevlit Kandili'ni tarihi camide değerlendirmek isteyen vatandaşlar, Selimiye'ye akın etti. Akşam namazını kılan cemaat camiden, ardından Edirne İl Müftülüğü'ne bağlı görevlilerce okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif'i ve birbirinden güzel ilahileri dinledi. Cemaat
, 'Mevlit' konulu vaazı da dinleyerek dolu dolu bir gece yaşadı. Gecede, cami cemaatine sütlü deva-i misk, lokum ve çay ikram edildi.
MEVLİT KANDİLİ'NDE CAMİLER DOLDU Elazığ
'da Mevlit Kandili'nde binlerce vatandaş camilere akın etti. Elazığ'da Mevlit Kandili nedeniyle vatandaşlar kentte başta İzzet Paşa Camisi olmak üzere tüm camileri doldurdu. Camilerin dolduğu gecede dışarıda namaz kılan vatandaşlar ellerini semaya açıp dua etti. İzzet Paşa Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya
da gecenin önemini hakkında bilgi vererek dua etti. Yatsı namazının ardından cemaate süt ve lokum ikramı edildi.
ANKARA'DA MEVLİT KANDİLİ COŞKUSU Ankara
'da Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti. Ankara'da vatandaşlar, Hz. Muhammed'in doğumunun 1445'inci yıl dönümünü kutlamak için Kocatepe
Camine akın etti. Cami içinde önce Kur'an-ı Kerim okundu, daha sonra ilahiler söylendi. Kandil gecesine yoğun ilgi gösteren Ankaralılara, Ankara Büyükşehir Belediyesi
Kandil simidi, çay ve lokum dağıttı. Mevlid Kandili
'ni tarihi camide değerlendirmek isteyen vatandaşlar, Ankara'nın büyük camilerinden olan Melike Hatun Camii, Kocatepe Camii ve Hacı Bayram Veli
Camii'ne akın etti.
BALIKESİR'DE MEVLİT KANDİLİ'NDE CAMİLER DOLDU TAŞTI Balıkesir
'de Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti. Balıkesir'de vatandaşlar Hz. Muhammed'in doğumunun 1445'inci yıl dönümünü kutlamak için başta tarihi Zağnos Paşa
olmak üzere tüm camilere akın etti. Zağnos Paşa Caminde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlidi Şerif okundu. İl Müftüsü Ramazan Topcan'ın Mevlit Kandili'nin önemine değinerek bir vaaz verdi. Camiye gelen vatandaşlara Balıkesir Üniversitesi
Türk Kızılay
'ı Topluluğu Öğrencileri lokum dağıtarak gül suyu ikramında bulundu.
(Alper Suat Tutaşı -Koray Ustabaşı- Mehmet Hanifi
Şahin-Mustafa Apaydın-Hasan Otağ Fırıncıoğulları/İHA)
Hz.Muhammed,Kandil Dağı
19 Kasım 2018 Pazartesi 22:21