Mevlit Kandili, Habib-i Neccar Camisi'nde Dualarla İdrak Edildi

- Habib-i Neccar Camisi'nin dışın detaylarMinareden detayCemaatin camiye girişiNamazın kılınmasıVatandaşlara ikramların yapılması Mevlit Kandili Hatay
'da Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nde Hazreti Muhammed
'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili, dualarla idrak edildi.
Hatay İl Müftülüğünce düzenlenen özel programda İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, Hz. Muhammed'i hayatını anlatan vaaz verdi.
Programa yoğun ilgi gösteren vatandaşlar Kur'an-ı Kerim tilavetini, Mevlid-i Şerif'i ve ilahileri dinledi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi program sonunda camiden çıkan vatandaşlara ikramlarda bulundu.
Hatay,Hz.Muhammed
19 Kasım 2018 Pazartesi 21:17