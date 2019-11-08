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Mevlit Kandili kutlandı - BALIKESİR /

Bursa, Kütahya, Balıkesir, Eskişehir ve Bilecik'te vatandaşlar, Mevlit Kandili dolayısıyla camileri doldurdu.

08.11.2019 22:31 | Son Güncelleme: 08.11.2019 22:34
, Kütahya, , Eskişehir ve Bilecik'te vatandaşlar, Mevlit Kandili dolayısıyla camileri doldurdu.
Bursa'da, başta tarihi Ulu Cami ile Emirsultan Camisi olmak üzere camilerde programlar düzenlendi, vatandaşlar namaz kıldı, dualar etti.
Bazı vatandaşlar, Ulu Cami'de yer kalmayınca ibadetlerini caminin avlusuna serilen hasırların üzerinde gerçekleştirdi.
Camiye gelen vatandaşlara lokum dağıtıldı.
Kütahya'da da İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde Mevlit Kandili programı düzenlendi.
Özellikle tarihi Ali Paşa Cami'ne akın eden vatandaşlar, burada Kur'an-ı Kerim okuyup namaz kıldı.
Yatsı namazının ardından Mevlid-i Şerif okundu, dua edildi.
Balıkesir'de de tarihi Zağnospaşa Camisi'nde düzenlenen mevlit programı, Kur'an tilaveti ile başladı. İlahilerin okunup duaların edildiği programda camide yer bulamayanlar avluda namazlarını kılabildi.
Eskişehir'de il ve ilçe genelindeki camilerde kandil programları düzenlendi.
Kent merkezindeki Reşadiye ve Çarşı camilerinde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dualar edildi.
Bilecik'te, Orhangazi Cami ve Kayıboyu Cami'nde Mevlid Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Mevlit Kandili kutlandı - BALIKESİR /

Mevlit Kandili, Balıkesir, Bursa, Güncel

Kaynak: AA


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