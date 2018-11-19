Mevlit Kandili - Mersin

- Ulu Cami'nin önündeki dua eden el figürünün görüntüsüEl figüründen detaylarVatandaşların camiye girişi Kandil
programından detaylar Dua eden vatandaşlardan detaylarNamaz kılan vatandaşlarCemaatten detaylar MERSİN - Mersin
'de Hazreti Muhammed
'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Mersin İl Müftülüğü tarafından şehrin en büyük camisi olan Muğdat Camisi'nde yatsı namazı öncesi düzenlenen programda dualar okundu.
Hz. Muhammed'in hayatıyla ilgili vaazın verildiği programa, çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlara çeşitli ikramlarda da bulunuldu.
Okunun dua ve Yasin-i Şerif'in ardından program sona erdi.
Mersin,Kandil Dağı
19 Kasım 2018 Pazartesi 21:22