19 Kasım 2018, 21:22
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Mevlit Kandili - Mersin

- Ulu Cami'nin önündeki dua eden el figürünün görüntüsü El figüründen detaylar Vatandaşların camiye girişi Kandil programından detaylar Dua eden vatandaşlardan detaylar Namaz kılan vatandaşlar Cemaatten detaylar MERSİN - Mersin'de Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan...

- Ulu Cami'nin önündeki dua eden el figürünün görüntüsü
El figüründen detaylar
Vatandaşların camiye girişi
Kandil programından detaylar
Dua eden vatandaşlardan detaylar
Namaz kılan vatandaşlar
Cemaatten detaylar
MERSİN - Mersin'de Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Mersin İl Müftülüğü tarafından şehrin en büyük camisi olan Muğdat Camisi'nde yatsı namazı öncesi düzenlenen programda dualar okundu.

Hz. Muhammed'in hayatıyla ilgili vaazın verildiği programa, çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlara çeşitli ikramlarda da bulunuldu.

Okunun dua ve Yasin-i Şerif'in ardından program sona erdi. Mersin,Kandil Dağı
19 Kasım 2018 Pazartesi 21:22