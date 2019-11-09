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- Mevlit Kandili Mescidi Aksa'da Kutlandı

- Mevlit kandili Mescidi Aksa'da kutlandıKUDÜS - Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (Sallallahü aleyhi ve sellem) dünyaya gelişinin kutlandığı Mevlit Kandili dolayısıyla Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ilahiler söylendi.

09.11.2019 17:10 | Son Güncelleme: 09.11.2019 17:14
- Mevlit kandili Mescidi Aksa'da kutlandı
KUDÜS - Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (Sallallahü aleyhi ve sellem) dünyaya gelişinin kutlandığı Mevlit Kandili dolayısıyla 'te bulunan Mescid-i Aksa'da ilahiler söylendi.
Filistinliler Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili nedeniyle işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa camisine akın etti. Filistinliler, Mescid-i Aksa camisinde ilahiler söyleyerek Mevlit Kandilini kutladı. İslam'ın mesajlarını halka sunan son peygamber Hz. Muhammed'in doğumunu anmak ve kutlamak için Kudüs'te yürüyüş de düzenlendi. Yürüyüşe, Kudüs Valisi Adnan Gays başta olmak üzere yüzlerce vatandaş katıldı. Yürüş sırasında ilahiler ve Filistin Milli Marşı söylendi.
- Mevlit Kandili Mescidi Aksa'da Kutlandı

Mevlit Kandili, Mescidi Aksa, Kudüs, Aksa, Güncel

Kaynak: İHA


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