Mevlit Kandili'nde 150 Aileye Gıda Yardımı

19 Kasım 2018 Pazartesi 16:19



19 Kasım 2018 Pazartesi 16:19

Batman Umut Kervanı İnsani Yardım Eğitim ve Kültür Derneği, Mevlit Kandili dolayısıyla 150 aileye gıda yardımında bulundu.Dernek Başkanı Mehmet Ali Işık, kentte yaşayan yetim ve muhtaçlara yönelik yardımlara hayırseverlerin desteğiyle devam ettiklerini belirtti.Kuruldukları günden beri muhtaçlara umut olduklarını ve olmaya devam edeceklerini ifade eden Işık, şöyle konuştu:"Her Ramazan ve Kurban bayramlarında binlerce aileye gıda kolisi ve kırmızı et yardımları gerçekleştirdik. Bugün de Peygamber Efendimizin hicri takvime göre viladeti (doğumu) olması sebebiyle hayırseverlerden ve kermesten gelen yardımlarla ortalama 150 aileye kırmızı et ve gıda yardımımız oldu. Hayırseverlerden gelecek desteklerle yardımlarımız imkanlar dahilinde devam edecektir."