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Mevlit Kandili'nde Eyüp Sultan Camii doldu taştı

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) dünyaya geldiği gün olan Mevlit Kandili dolayısıyla Eyüp Sultan Camii vatandaşların akınına uğradı.

08.11.2019 21:13 | Son Güncelleme: 08.11.2019 21:24 Mevlit Kandili'nde Eyüp Sultan Camii doldu taştı
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) dünyaya geldiği gün olan Mevlit Kandili dolayısıyla Eyüp Sultan Camii vatandaşların akınına uğradı.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in dünyaya geldiği gün olan Mevlit Kandili'ni idrak etmek için Eyüp Sultan'a gelen vatandaşlar, Eyüp Sultan türbesinin önünde dua edip, Kur'an-ı Kerim okudu. Mevlit Kandili'nde yatsı namazını Eyüp Sultan Camii'nde kılmak isteyen birçok vatandaş yer bulamayarak cami avlusuna serilen hasırlarda namaz kıldı. Yatsı namazı sonrası Eyüp Sultan Camii'nde, Mevlidi Şerif ve Kuran-Kerim'i dinletisi yapıldı. Bazı vatandaşların ise Eyüp Sultan Camii avlusunda şeker ve lokum dağıttığı görüldü.

Mevlit Kandili dolayısıyla camiye gelen vatandaşlar, bugünün tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni etti. Vatandaşlar, Eyüp Sultan Camii de oldukları için huzur dolu olduklarını da belirtti. - İSTANBUL

Eyüp Sultan Camii, Mevlit Kandili, Güncel

Kaynak: İHA

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