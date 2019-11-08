Haberler » Güncel » Mevlit Kandili'nde Mevlana Hazretleri Türbesi ve camiler doldu taştı - Haber

Mevlit Kandili'nde Mevlana Hazretleri Türbesi ve camiler doldu taştı

Konya'da Mevlit Kandili'nde vatandaşlar Mevlana Hazretleri Türbesi ve camileri doldurdu.

08.11.2019 20:51 | Son Güncelleme: 08.11.2019 20:57 Mevlit Kandili'nde Mevlana Hazretleri Türbesi ve camiler doldu taştı
'da Mevlit Kandili'nde vatandaşlar Mevlana Hazretleri Türbesi ve camileri doldurdu.

Mevlit Kandili münasebetiyle vatandaşlar başta Sultan Selim Camisi olmak üzere camileri doldurdu. Camilerde namazlarını kılıp, dua eden vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından ellerini semaya açıp dua etti. Vatandaşlar yatsı namazı sonrası camilerde okunan Kur'an-Kerim'i dinledi. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar ziyarete açık olan Mevlana Hazretleri Türbesine gelerek dua eden vatandaşlar, bütün Müslümanların Mevlit Kandili'ni kutladıklarını ve herkes için dua ettiklerini ifade etti. - KONYA

Mevlana Celaleddin Rumi, Mevlit Kandili, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:12   Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu
23:12   Mesut Özil'e saldıran kişiye 10 yıl hapis cezası verildi
23:12   Dakar'da minik hafızlar Mevlid Kandili'ni hatimle idrak etti
23:10   Başkent'te lüks otomobil alev alev yandı
23:10   Mardin'de yolcu otobüsünde kaçak tütün ürünü ele geçirildi
23:00   Mevlid Kandili'nde camiler doldu taştı
22:13   Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
21:51   Yüzlerce kişiyi dolandıran 'Binbir Surat Bitcoin Safiye' tutuklandı
21:06   Bülent Arınç'ın damadına verilen beraat kararının gerekçesi açıklandı
20:53   ABD'li milyarder Bloomberg başkanlık yarışında Trump'a rakip oluyor
20:20   Son Dakika: A Milli Takımımızın, İzlanda ve Andorra maçlarının kadrosu belli oldu!
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
22:13   Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
8.11.2019 23:18:52