Mevlit Kandili'ne Doğru

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu
ve Battalgazi
Belediye Başkanı Selahattin Gürkan
, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı
Fendoğlu, mesajında, Mevlit Kandili'nin birlik ve beraberlik getirmesini diledi.
Hz. Peygamber'in güzel ahlakı ile insanlara örnek olduğunu belirten Fendoğlu, "Sevgili Peygamberimizin doğum gününün Müslüman alemindeki birlik ve beraberliğin artırılmasına vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyor, tüm Türk-İslam aleminin ve Malatyalı hemşehrilerimizin mevlit kandilini en içten duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise hemşehrilerinin mübarek Mevlit Kandili'ni kutladığını ifade ederek, bugünün huzur, barış, kardeşlik, sağlık dolu günlere vesile olmasını Allah'tan niyaz etti.
Milliyetçi Hareket Partisi,Selahattin Gürkan,Battalgazi
18 Kasım 2018 Pazar 17:20