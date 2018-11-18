Mevlit Kandili'ne Doğru

Malatya
Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat
, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Polat mesajında, Hz. Peygamber'in doğum günü olan Mevlit Kandili'ni bir kez daha idrak etmenin sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
Hz. Peygamber'in doğumunun tüm insanlığa umut olduğunu belirten Polat, "Karanlıkların aydınlığa kavuşmasında ve katılaşmış kalplerin yumuşamasında çok önemli bir yere sahip olan, böyle şerefli ve mübarek bir gün vesilesiyle peygamber sevgisinin gönüllerimize kök salmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Polat, Hz. Peygamber'in bütün varlığıyla insanlığa örnek olduğunu ve geleceğe ışık tuttuğunu belirterek, onun açtığı ufukla cehalet ve zulmün hükümranlığının yıkıldığını, bilginin ve inancın egemenliğinde aydınlık bir çağa başlandığını kaydetti.
Tüm İslam aleminin kandilini kutlayan Polat, kandilin sevgi, rahmet, huzur ve barış getirmesini temenni etti.
18 Kasım 2018 Pazar 18:06