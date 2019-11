Mevlit Kandili'ne doğru

AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Belediye Başkanı Abdi Bulut ve Kilis Kardelenler Akademi Derneği Başkanı Baran Şeker, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.Milletvekili Dal, mesajında, Mevlit Kandili'ni, Hazreti Peygamberi ve onun bütün insanlığa vermiş olduğu mesajı layıkıyla anlamak için önemli bir vesile olarak kabul ettiklerini belirtti.Dal, "Sevgili Peygamberimizin doğumu vesilesiyle kutladığımız Mevlit Kandili ile insanlığın önünde aydınlık bir devir açılmıştır. O, insanların en hayırlısı idi, herkesin güvendiği Muhammed-ül Emin'di. Allah'ın insanlar arasından seçtiği doğruluk timsaliydi, güzel ahlakıyla, engin hoşgörüsüyle, adaletiyle, merhametiyle, mütevazılığıyla bütün insanlığa kucak açan örnek bir şahsiyetti. İçinde bulunduğumuz çağda da, O'nun öğütlerine, telkinlerine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Bu bakımdan Mevlit Kandili'ni, Peygamber Efendimizi ve onun bütün insanlığa vermiş olduğu mesajı layıkıyla anlamak için önemli bir vesile kabul etmeliyiz." ifadelerini kullandı.- Belediye Başkanı BulutBelediye Başkanı Bulut da Mevlit Kandili'nin Hazreti Peygamber'in yaşayışını, Hadis-i Şeriflerini yeniden hatırlamak için bir fırsat, İslam'ı müjdeleyen rahmet elçisi Hazreti Muhammed'in engin hoşgörüsünü, merhametini, güzel ahlakını, yol gösterici öğütlerini anlama ve bu anlayışla yenilenme zamanı olduğunu belirtti.Bulut, "İyilik ve doğruluk adına örnek alınabilecek ne varsa herkesin onun hayatında bulabileceği yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili'ni kutluyor, bu mübarek gecenin feyiz ve bereketinin, tüm hemşehrilerimize, ülkemize ve İslam Alemi'ne hayırlar getirmesini diliyorum." açıklamasında bulundu.Kilis Kardelenler Akademi Derneği Başkanı Baran Şeker de alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrif ettiği gece olan Mevlit Kandili'ni idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.Şeker, "Sevginin ve sevgililerin en şereflisi Peygamber Efendimizin doğumu, insanlık tarihinin en önemli ve en şerefli olayıdır. Hayatının her noktası örnek, her anı ise kusursuzdur. Peygamberimizin mutlu ve adaletli bir yaşamın müjdecisi olarak yeryüzüne getirdiği, hak ve adalet gibi değerlere, insanlığın özellikle bu dönemde çok daha fazla muhtaç olduğu bir gerçektir. Onun bu doğrultuda ortaya koyduğu örnek ahlakı özümsemek gerekir." ifadelerini kullandı.