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Mevlit Kandili'ne doğru

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

07.11.2019 16:24 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:24 Mevlit Kandili'ne doğru
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Büyükkılıç, mesajında, Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrif ettiği bugünün dünyanın aydınlandığı gün olduğunu ifade etti.
Bugünkü dünya düzeninde acı ve gözyaşının eksik olmadığını belirten Büyükkılıç, huzur ve güvenin Hazreti Muhammed'in örnek alınmasıyla mümkün olacağını kaydetti.
Sevgili Peygamberin hayatını, öğretilerini, sünnetini anlamaya ve anlatmaya ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, "Peygamberimizin insanlığa miras bıraktığı değerler hepimizin ortak değerleridir. Bu değerler ışığında çizeceğimiz hayatımız sadece bizlerin değil geleceğimiz olan çocuklarımızın da çok daha huzurlu bir hayat sürmesine vesile olacaktır." ifadelerini kullandı.
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç ise alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed'in dünyayı şereflendirmesinin yıl dönümü olan mübarek Mevlit Kandili'ne erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.
Kandillerin ışıklarıyla sadece karanlık geceleri değil, aynı zamanda manevi feyziyle de gönülleri aydınlattığını aktaran Övüç, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkanlarını sunan kutlu zaman dilimleri olduğuna da dikkati çekti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Mevlit Kandili, Güncel

Kaynak: AA

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