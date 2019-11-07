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Mevlit Kandili'ne doğru

AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık ve Ahmet Çakır ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

07.11.2019 18:54 | Son Güncelleme: 07.11.2019 18:54 Mevlit Kandili'ne doğru
AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık ve Ahmet Çakır ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Öznur Çalık, mesajında, Mevlit Kandili'nin ülke, müslümanlar ve insanlık için fırsat olduğunu belirtti.
Mevlit Kandili'ni karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Çalık, "Mevlit Kandili, efendimizin yaşayışını, Hadis-i şeriflerini, mesajlarını yeniden hatırlamak, muhasebe etmek ve layıkıyla idrak etmek için bir fırsattır. Bütün İslam aleminin ve hemşehrilerimizin Mevlit Kandili'ni gönülden tebrik ediyorum. Bu mübarek gecenin hayırlar getirmesini, geleceğimize ışık tutmasını, birliğimize ve beraberliğimize vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise Mevlit Kandili'ne kavuşmanın huzur ve mutluluğu içerisinde olduklarını ifade etti.
Kandillerin gönülleri ve zihinleri aydınlattığını aktaran Çakır, şunları kaydetti:
"Mevlit Kandili'nin alemi İslam'ın birliği, dirliği ve beraberliğine, huzur, barış ve mutluluğuna vesile olmasını temenni ediyorum. Tüm İslam aleminin ve hemşehrilerimin Mevlit Kandili'ni en kalbi duygularımla tebrik ederim. Bu gecede gönül bağlarımızı, muhabbetimizi, kardeşliğimizi her zamankinden daha sağlam ve sıkı bir şekilde güçlendirmesini Cenab-ı Allah'dan niyaz ederim."
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da Mevlit Kandili'ni idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Kandilin İslam aleminin ve insanlığın huzur ve mutluluğuna vesile olmasını dileyen Gürkan, "Mevlit Kandilinin, Malatyamız, ülkemiz, gönül coğrafyamız ve tüm İslam aleminin huzur ve mutluluğuna vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ederim. Bu mübarek gecenin bütün insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Mevlit Kandili, Öznur Çalık, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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