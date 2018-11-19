19 Kasım 2018, 22:07
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Mevlit Kandili - Vatandaşlara Sıcak Süt İkramı

Elazığ, Siirt, Şırnak, Mardin ve Batman'da Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Elazığ, Siirt, Şırnak, Mardin ve Batman'da Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Elazığ'da İl Müftülüğünce tarihi İzzetpaşa Camisi'nde düzenlenen programa çok sayıda vatandaş katıldı.

Namaz kılıp dua eden vatandaşlar okunan Kur'an-ı Kerim ve ilahiler ile kandilin manevi atmosferini yaşadı.

İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, verdiği vaazda Mevlit Kandili'nin önemine dikkat çekti.

Namaz sonunda Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından vatandaşlara sıcak süt ikram edildi. Batman,Elazığ
19 Kasım 2018 Pazartesi 22:07