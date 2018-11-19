Mevlit Kandili - Vatandaşlara Sıcak Süt İkramı

Elazığ
, Siirt
, Şırnak
, Mardin
ve Batman
'da Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Elazığ'da İl Müftülüğünce tarihi İzzetpaşa Camisi'nde düzenlenen programa çok sayıda vatandaş katıldı.
Namaz kılıp dua eden vatandaşlar okunan Kur'an-ı Kerim ve ilahiler ile kandilin manevi atmosferini yaşadı.
İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya
, verdiği vaazda Mevlit Kandili'nin önemine dikkat çekti.
Namaz sonunda Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından vatandaşlara sıcak süt ikram edildi.
Batman,Elazığ
19 Kasım 2018 Pazartesi 22:07