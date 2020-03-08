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Mevlit yemeği sonrasında 22 kişi zehirlenme şüphesi ile hastaneye başvurdu

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde mevlit yemeği sonrasında 22 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

08.03.2020 23:34 | Son Güncelleme: 08.03.2020 23:34
Mevlit yemeği sonrasında 22 kişi zehirlenme şüphesi ile hastaneye başvurdu
Sakarya 'nın Sapanca ilçesinde mevlit yemeği sonrasında 22 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Edinilen bilgiye göre, Kurtköy Dibektaş Mahallesi'nde ikamet eden S.T. isimli vatandaş, bebeği için mevlit okuttu. S.T., okunan mevlidin ardından misafirlerine pilav, tavuk ve ayran ikramında bulundu. Mevlitte ikram edilen yemek sonrasında 22 kişi zehirlenme şüphesiyle Sapanca İlçe Devlet Hastanesine başvurdu.

Zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 22 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenilirken konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Dibektaş, Kurtköy, Sapanca, Sakarya, Güncel
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