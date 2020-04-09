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Mevlüde teyzenin muhabbet kuşu talebini Vefa Sosyal Destek Grubu karşıladı

Bilecik'te yalnız yaşayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinden çıkmayan 67 yaşındaki Mevlüde Küflüoğlu'nun muhabbet kuşu talebini Vefa Sosyal Destek Grubu yerine getirdi.

09.04.2020 14:42 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:42
Mevlüde teyzenin muhabbet kuşu talebini Vefa Sosyal Destek Grubu karşıladı
Bilecik 'te yalnız yaşayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinden çıkmayan 67 yaşındaki Mevlüde Küflüoğlu'nun muhabbet kuşu talebini Vefa Sosyal Destek Grubu yerine getirdi.
Ertuğrulgazi Mahallesinde yaşayan Küflüoğlu, Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak talebi olduğunu ve evine bir ekip gönderilmesini istedi.
Küflüoğlu, evine gelen ekipten, konuşacak kimsesi olmadığı gerekçesiyle muhabbet kuşu talebinde bulundu.
Kent merkezindeki bir evcil hayvan dükkanından mavi kanatlı muhabbet kuşu ve yemini alan ekipler, Küflüoğlu'na teslim etti.
Ekiplere teşekkür eden Küflüoğlu, yaptığı açıklamada yeni bir arkadaşa kavuştuğu için çok heyecanlı olduğunu ifade etti.
Muhabbet kuşuna "Vefa" ismini vereceğini belirten Küflüoğlu, şunları söyledi:
"Bu salgından dolayı dışarı çıkmam yasak. Evde yalnız olduğum için canım sıkılıyordu. Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezini aradım. Muhabbet kuşu talebinde bulundum, onlar da sağolsunlar talebimi yerine getirdiler. Çok mutlu ve memnun oldum. Daha önce muhabbet kuşu beslemiştim. Onunla birlikte zaman geçireceğim."

Kaynak: AA

Etiketler: Bilecik, Güncel
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