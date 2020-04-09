Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Mevlüde teyzenin muhabbet kuşu talebini Vefa Sosyal Destek Grubu karşıladı

Bilecik'te yalnız yaşayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinden çıkmayan 67 yaşındaki Mevlüde Küflüoğlu'nun muhabbet kuşu talebini Vefa Sosyal Destek Grubu yerine getirdi.

09.04.2020 16:08 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:11
Bilecik 'te yalnız yaşayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinden çıkmayan 67 yaşındaki Mevlüde Küflüoğlu'nun muhabbet kuşu talebini Vefa Sosyal Destek Grubu yerine getirdi.
Ertuğrulgazi Mahallesinde yaşayan Küflüoğlu, Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak talebi olduğunu ve evine bir ekip gönderilmesini istedi.
Küflüoğlu, evine gelen ekipten, konuşacak kimsesi olmadığı gerekçesiyle muhabbet kuşu talebinde bulundu.
Kent merkezindeki bir evcil hayvan dükkanından mavi kanatlı muhabbet kuşu ve yemini alan ekipler, Küflüoğlu'na teslim etti.
Ekiplere teşekkür eden Küflüoğlu, yaptığı açıklamada yeni bir arkadaşa kavuştuğu için çok heyecanlı olduğunu ifade etti.
Muhabbet kuşuna "Vefa" ismini vereceğini belirten Küflüoğlu, şunları söyledi:
"Bu salgından dolayı dışarı çıkmam yasak. Evde yalnız olduğum için canım sıkılıyordu. Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezini aradım. Muhabbet kuşu talebinde bulundum, onlar da sağolsunlar talebimi yerine getirdiler. Çok mutlu ve memnun oldum. Daha önce muhabbet kuşu beslemiştim. Onunla birlikte zaman geçireceğim." Mevlüde teyzenin muhabbet kuşu talebini Vefa Sosyal Destek Grubu karşıladı

Kaynak: AA

Etiketler: Bilecik, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
İstanbul’da korona nedeniyle bir cadde ve bir meydan trafiğe kapatıldı Haberler
İstanbul'da korona nedeniyle bir cadde ve bir meydan trafiğe kapatıldı
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
CHP, İmamoğlu’nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı Haberler
CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir Haberler
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir
Haberler ›› Güncel ››Mevlüde teyzenin muhabbet kuşu talebini Vefa Sosyal Destek Grubu karşıladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:52: Doktor koronavirüsü yendi, işine döndü - Haber 18:51: Portakal kabuğuyla yaptığı korona maskesi şaşkına çevirdi - Haber 18:50: İpsala Sınır Kapısı'nda tırda 767 bin tıbbi maske ele geçirildi - Haber 18:50: Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü - Haber 18:48: Bursa'da koronavirüsü yenen hastalar, alkışlarla taburcu edildi - Haber 18:22: İmamoğlu'nu "Seni paramparça edeceğim" diye tehdit eden kişi adliyeye sevk edilirken görüntülendi - Haber 17:10: Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler