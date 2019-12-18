Haberler » Spor » Mevlüt, 45 gün sonra sahada - Spor

Mevlüt, 45 gün sonra sahada

Fenerbahçeli futbolcu Mevlüt Erdinç, yaşadığı sakatlık sonrası 45 gün sonra İstanbulspor müsabakasında sahada yer aldı.

18.12.2019 21:10 | Son Güncelleme: 18.12.2019 21:22Mevlüt, 45 gün sonra sahada
Fenerbahçeli futbolcu Mevlüt Erdinç, yaşadığı sakatlık sonrası 45 gün sonra müsabakasında sahada yer aldı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 2. maçında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç yaşadığı sakatlık sonrası 45 günün ardından sahada yer aldı. Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor ile oynanacak olan maç öncesinde antrenmanda sakatlanan Erdinç baldırında yaşadığı yırtık sonrasında Malatya'ya götürülmemiş ve tedavisine başlanmıştı. Geçtiğimiz hafta takımla beraber çalışmalara başlayan 32 yaşındaki futbolcu, İstanbulspor karşısında Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından ilk 11'de şans verildi. - İSTANBUL

İstanbulspor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

21:33 Bahçeşehir Koleji 93-71 ZZ Leiden - Spor
21:26 Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası - Spor
21:22 Mustafa Cengiz, Galatasaray'a kayyum atanması başvurusuna tepki gösterdi Açıklaması - Spor
21:12 Ziraat Türkiye Kupası: İstanbulspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor) - Spor
21:10 Mevlüt, 45 gün sonra sahada - Spor
20:08 Selin Ciğerci "Delikanlılık cinsiyetle olmuyor" dedi ve eşini eleştirdi - Spor
19:53 Gökhan Çıra Fatih Terim'den özür diledi - Spor
19:26 G.Saray'dan kayyum ve kavga açıklaması - Spor
19:12 Selin Ciğerci, 'Gökhan Çıra ile askerlik arkadaşı olduğu' iddiasına yanıt verdi - Spor
18:46 Eski sportif direktörü Cengiz Ünder'i transfer etmek istiyor - Spor
18.12.2019 21:48:33