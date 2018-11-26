Mevlüt Çavuşoğlu: 'Hem Ukrayna hem de Rusya'ya sağ duyulu davranma çağrısında bulunuyorum'</br>'Şehitlerimizin ailelerine sabır diliyorum'</br>'Zaten Karadeniz'de gerginlik var, bu son olayda gerginliği arttırdı'</br>'Gösterilerin Vandalizme dönüşmeden yapılması tercih ederiz'</br>'Bu cinayeti işleyenler Suudi Arabistan'ın elinde olduğu için doğrudan bir sorgulama yok. Bizim de sorgulamamız gerekiyor'<br><br>İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakyalı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenlendi.