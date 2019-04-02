Mevlüt Emre Vona Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ANKARA KEÇİÖREN belediye başkan adayı olan Mevlüt Emre Vona isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ANKARA KEÇİÖREN ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Mevlüt Emre Vona isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ANKARA KEÇİÖREN adayı Mevlüt Emre Vona kimdir? BTP ANKARA KEÇİÖREN adayı Mevlüt Emre Vona yüzde kaç oy aldı?

Mevlüt Emre Vona Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ANKARA KEÇİÖREN belediye başkan adayı olarak gösterilen Mevlüt Emre Vona KEÇİÖREN ilçesinde % 0,30 oranında oy almıştır. KEÇİÖREN ilçesinde % 0,30 oranında oy olan Mevlüt Emre Vona adlı BTP adayı toplamda 1.545 adet oy sayısına ulaştı.

ANKARA KEÇİÖREN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.