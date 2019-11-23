Haberler » Güncel » Mevlüt Erdinç'te yırtık tespit edildi! - Haber

Mevlüt Erdinç'te yırtık tespit edildi!

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın kafilesi belli olurken, sarı-lacivertli futbolcu Mevlüt Erdinç'in sol bacak adalesinde yırtık tespit edildi.

23.11.2019 16:10 | Son Güncelleme: 23.11.2019 16:10Mevlüt Erdinç'te yırtık tespit edildi!
'nin Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın kafilesi belli olurken, sarı-lacivertli futbolcu Mevlüt Erdinç'in sol bacak adalesinde yırtık tespit edildi.
Fenerbahçe'de Malatya'ya gidecek kafile belli oldu. Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezası bulunan Isla ve sakatlıkları bulunan Max Kruse ve Vedat Muriqi yer almazken Yeni Malatyaspor karşısında forvette forma giymesi beklenen Mevlüt Erdinç'ten de kötü geldi. Antrenmanda bacağının alt kısmında ağrı hisseden Mevlüt Erdinç'in çekilen mr'ı sonrasında sol bacak alt adalesinde kısmı yırtık tespit edildi. Kulüpten yapılan bilgilendirmede oyuncunun tedavisine başlandığı bildirildi.
Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor kafilesi şöyle:
"Altay, Harun, Sadık, Zanka, Serdar, Rami, Murat, Hasan Ali, Emre, Jailson, Gustavo, Ozan, Tolga, Tolgay, Zajc, Ferdi, Alper, Dirar, Deniz, Rodrigues, Moses."
(İHA)

Yeni Malatyaspor, Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:10 Kontrolden çıkan araç kaldırımdaki yayaların arasına daldı
18:10 Spor durdu teyzeye hülya avşar'dan davet
18:10 Chp'li erdoğdu: benim yaptığım bir cam balkon ve bir depo inşaatıdır
18:09 Ankara yargı paketinin getirdiği yenilikler 1 ocak'tan itibaren hayata geçiyor-2
18:08 67 yaşındaki kadının Hülya Avşar ile tenis oynama hayali gerçek oldu
17:54 Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan, "Beştepe'ye giden CHP'li" iddialarıyla ilgili açıklama: CHP örgütüne yönelik ciddi kumpaslar var
17:21 Muharrem İnce, Beştepe iddialarıyla ilgili basın toplantısı yapacağını duyurdu
17:03 Numan Kurtulmuş'tan CHP'deki Muharrem İnce kriziyle ilgili açıklama: Burada esas mesele, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP zihniyetidir
15:35 Amacına ulaşamadan yakalanan hırsız, üç gün önce evlendiği eşini tanımadı
15:15 Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
13:42 Ukraynalı akademisyen, canlı yayında Amerikalı gazeteciye saldırdı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 18:13:46