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Mevlüt Erdinç'ten Ersun Yanal'a: Yedek kalmaktan memnun değilim

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer edilen Mevlüt Erdinç, Ersun Yanal ile görüştü. Deneyimli golcünün, "Problem çıkarmak istemiyorum ama kulübede oturmaktan da memnun değilim" dediği öğrenildi.

09.10.2019 13:17

ABD'de bulunan Hasan Ali Kaldırım'ın da yer almadığı idman öncesi Ersun Yanal futbolcularıyla toplantı yaparken, "Derbinin ardından Antalya maçını kazanmamız gerekirdi. On puanlık kayıp hiç hoş değil" sözleriyle hayal kırıklığını ifade etti.

MEVLÜT FORMA İSTİYOR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Şu ana kadar sadece 22 dakika görev alabilen Mevlüt Erdinç, Ersun Yanal'la görüştü. Vedat Muriç'in gölgesinde kalan tecrübeli golcü, kendisini gayet formda hissettiğini belirterek "Problem çıkarmak istemiyorum ama kulübede oturmaktan da memnun değilim" dedi.

VOLKAN DEMİREL ÇALIŞIYOR

Öncelikli hedefi biran önce lisans edinip kulübede yer almak olan Volkan Demirel, Avrupa turuna çıktı. Liverpool, R. Madrid, Bayern, Manchester City gibi kulüplerin antrenmanlarını izleyecek olan Volkan'ın uzun vadeli hedefi ise F.Bahçe teknik direktörlüğü.

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Mevlüt Erdinç'ten Ersun Yanal'a: Yedek kalmaktan memnun değilim

Amerika Birleşik Devletleri, Hasan Ali Kaldırım, Mevlüt Erdinç, Ersun Yanal, Spor

YORUMLAR(8)
RECEP:SIRANI BEKLE KARDEŞ BURASI FENERBAHÇE ZATEN SEN YEDEK SANTRFOR DİYE ALINDIN.
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BILOCAN:VOLKAN DEMİRELDEN ANTRENÖR OLMAZ, , ONDAN SADECE AMİGO OLUR
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SERDAR:ADAM HAKLI FORMA SANSI VERMESI LAZIM MEVLUT COK DENEYIMLI ERSUN HOCAAAAAAAAAAA
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DGFDF:Dediği öğrenildi. Peki kimden?
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KARAKARTAL:PSG yi destekleyeceğine kendi takımında performansına baksaydın yedek kalmazdın Mevlut.
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LEA:haklı tabi kariyeri giresun ve rizeden öte gidemeyen bir adamın yedeği olsam bende üzülürüm.
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POLAT:ADAM HAKLI HAKEMSİZ MAÇ ALAMIYORSUNUZ KİM OYNASA FARK ETMEZ
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EMOXX:ben galatasaraylıyım fakat bu kamil başakşehirde bile yedekti zaten muriqi varken senimi oynatsun adam ne özelliğin var , hız desen hız yok kafa desen kafa yok standart bir forvetsin otur oturduğun yerde
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